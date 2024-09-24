Рауль может стать главным тренером «Шальке»
Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль может стать главным тренером «Шальке». Об этом сообщает SportBild.
В данный момент клуб выступает во второй немецкой бундеслиге. Рауль с 2019 года возглавляет вторую команду мадридского клуба — «Кастилья», которая играет в 3-м по силе дивизионе Испании.
По данным источника, 47-летний тренер недоволен тем, что летом были проданы наиболее перспективные игроки второй команды «Реала «. Кроме того, экс-капитан «сливочных» не видит переспективы возглавить основную команду, так как руководство клуба видит в качестве преемника нынешнего главного тренера Карло Анчелотти наставника «Байера» Хаби Алонсо. Работа в другом испанском клубе Рауля не интересует. Утверждается, что «Шальке» уже контактировал с испанцем по поводу работы.
Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год после ухода из «Реала». За клуб из Гельзенкирхена экс-форвард провел 98 матчей и забил 40 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
5
|РБ Лейпциг
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
7
|Штутгарт
|4
|2
|1
|1
|12-8
|7
|
8
|Боруссия Д
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
10
|Майнц
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Вольфсбург
|4
|1
|0
|3
|8-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Бохум
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Ст-Паули
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|- : -
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|2
|1
|0