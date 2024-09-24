Рауль может стать главным тренером «Шальке»

Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль может стать главным тренером «Шальке». Об этом сообщает SportBild.

В данный момент клуб выступает во второй немецкой бундеслиге. Рауль с 2019 года возглавляет вторую команду мадридского клуба — «Кастилья», которая играет в 3-м по силе дивизионе Испании.

По данным источника, 47-летний тренер недоволен тем, что летом были проданы наиболее перспективные игроки второй команды «Реала «. Кроме того, экс-капитан «сливочных» не видит переспективы возглавить основную команду, так как руководство клуба видит в качестве преемника нынешнего главного тренера Карло Анчелотти наставника «Байера» Хаби Алонсо. Работа в другом испанском клубе Рауля не интересует. Утверждается, что «Шальке» уже контактировал с испанцем по поводу работы.

Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год после ухода из «Реала». За клуб из Гельзенкирхена экс-форвард провел 98 матчей и забил 40 голов.