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«Распространяй любовь, а не ненависть». Холанн высказался о протестах в США

19:09
Эрлин Холанн. Фото AFP
Эрлин Холанн. Фото AFP
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал новую сторис в Instagram. 19-летний норвежец поделился своим мнением о протестах в США.

25 мая светлокожий полицейский задержал 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

«Распространяй любовь, а не ненависть. Говори больше», — написал в Instagram Холанн.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «шмелей» 11 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи в бундеслиге.

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