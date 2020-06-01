«Распространяй любовь, а не ненависть». Холанн высказался о протестах в США

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал новую сторис в Instagram. 19-летний норвежец поделился своим мнением о протестах в США.

25 мая светлокожий полицейский задержал 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

«Распространяй любовь, а не ненависть. Говори больше», — написал в Instagram Холанн.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «шмелей» 11 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи в бундеслиге.

Холанн — о протестах в США pic.twitter.com/Za3SL7qeNw — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) June 1, 2020

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