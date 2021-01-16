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Расизм в чемпионате Германии: игрок «Униона» грубо обозвал Надима Амири

14:03
Надим Амири. Фото twitter.com/bayer04fussball
Надим Амири. Фото twitter.com/bayer04fussball
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В немецком футболе произошел расистский скандал во время матча 16-го тура бундеслиги «Унион» — «Байер» (1:0), сообщает Bild. Неназванный футболист берлинской команды во время встречи назвал игрока леверкузенцев Надима Амири «дерьмовым афганцем».

После игры одноклубники Амири заметили его плачущим в душевой кабине.

В субботу утром пресс-служба «Байера» опубликовала заявление Надима: «После игры этот футболист пришел ко мне в раздевалку. Он извинился за свои слова, сказанные на поле на эмоциях. Он заверил меня в своей искренности, я простил его». Ни клуб, ни сам Амири не назвали имени игрока «Униона».

Надим Амири родился в Германии в афганской семье, однако принял решение выступать на международной арене за немецкую сборную. Его двоюродный брат Зубаир провел 11 матчей за сборную Афганистана.

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