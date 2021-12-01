Рангник попытается убедить Холанна перейти в «Манчестер Юнайтед»
14:45
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтоб руководство купило форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, немецкий специалист попробует лично убедить 21-летнего норвежца перейти в английский клуб.
Рангник близко знаком с Альф-Инге Холанном, отцом и агентом футболиста. В 2019 году немецкий специалист помогал «Зальцбургу» подписать Холанна.
Контракт нападающего с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 бундеслиги Холанн сыграл 7 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/cfbayern/status/1466002698671636484?s=20
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