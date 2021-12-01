Рангник попытается убедить Холанна перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтоб руководство купило форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, немецкий специалист попробует лично убедить 21-летнего норвежца перейти в английский клуб.

Рангник близко знаком с Альф-Инге Холанном, отцом и агентом футболиста. В 2019 году немецкий специалист помогал «Зальцбургу» подписать Холанна.

Контракт нападающего с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 бундеслиги Холанн сыграл 7 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.