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Рангник попытается убедить Холанна перейти в «Манчестер Юнайтед»

14:45
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтоб руководство купило форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, немецкий специалист попробует лично убедить 21-летнего норвежца перейти в английский клуб.

Рангник близко знаком с Альф-Инге Холанном, отцом и агентом футболиста. В 2019 году немецкий специалист помогал «Зальцбургу» подписать Холанна.

Контракт нападающего с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 бундеслиги Холанн сыграл 7 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cfbayern/status/1466002698671636484?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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