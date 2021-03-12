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Рангник может вернуться в «Шальке» в качестве спортивного директора

20:12
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Экс-тренер «Лейпцига», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник может вернуться в «Шальке», сообщил в Twitter журналист Ронан Мерфи.

У 62-летнего немца есть возможность занять пост спортивного директора. По информации издания Bild, стороны находятся в начальной стадии переговоров.

Рангник дважды был тренером «Шальке» — в сезоне 2004/2005, когда команда заняла второе место в турнирной таблице, и в 2011 году.

В текущем сезоне «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав в 24 матчах 10 очков.

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