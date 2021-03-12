Рангник может вернуться в «Шальке» в качестве спортивного директора
Экс-тренер «Лейпцига», «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Ральф Рангник может вернуться в «Шальке», сообщил в Twitter журналист Ронан Мерфи.
У 62-летнего немца есть возможность занять пост спортивного директора. По информации издания Bild, стороны находятся в начальной стадии переговоров.
Рангник дважды был тренером «Шальке» — в сезоне 2004/2005, когда команда заняла второе место в турнирной таблице, и в 2011 году.
В текущем сезоне «Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав в 24 матчах 10 очков.
Ralf Rangnick is set to be Schalke's new sporting director. #S04 https://t.co/Y5pM7fjKMe— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) March 12, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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