Ральф Рангник: «Вернеру нужна вера. Он должен знать, что тренер рассчитывает на него»
13:11
Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник поделился мнением о будущем форварда Тимо Вернера.
— Именно Тимо должен решить, что он хочет делать, — приводит слова Рангника Bild. - Здесь, в «Лейпциге», он знает, что он получит. Он может играть в Лиге чемпионов снова в следующем сезоне.
Вопрос в том, где он может иметь больше возможностей? Тимо — игрок, которому нужна вера, он должен знать, что тренер рассчитывает на него.