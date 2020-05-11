Ральф Рангник: «Вернеру нужна вера. Он должен знать, что тренер рассчитывает на него»

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник поделился мнением о будущем форварда Тимо Вернера.

— Именно Тимо должен решить, что он хочет делать, — приводит слова Рангника Bild. - Здесь, в «Лейпциге», он знает, что он получит. Он может играть в Лиге чемпионов снова в следующем сезоне.