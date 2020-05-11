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Ральф Рангник: «Вернеру нужна вера. Он должен знать, что тренер рассчитывает на него»

13:11
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Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник поделился мнением о будущем форварда Тимо Вернера.

— Именно Тимо должен решить, что он хочет делать, — приводит слова Рангника Bild. - Здесь, в «Лейпциге», он знает, что он получит. Он может играть в Лиге чемпионов снова в следующем сезоне.

Вопрос в том, где он может иметь больше возможностей? Тимо — игрок, которому нужна вера, он должен знать, что тренер рассчитывает на него.

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