Ральф Рангник: "Нельзя не использовать такие моменты, когда играешь против "Баварии"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник доволен тем, как его команда провела сезон. В финале Кубка Германии "Лейпциг" проиграл "Баварии" со счетом 0:3.

– Мы провели исключительно хороший сезон, – цитирует AFP Рангника. – Попали в Лигу чемпионов, дошли до финала кубка. Конечно, расстроены поражением в нем. Нам не стоило уступать со счетом 0:3. В первые 30 минут матча мы доминировали, еще имели преимущество на протяжении 20 минут во втором тайме. Могу только снять шляпу перед своими ребятами. Но нельзя не использовать такие моменты у чужих ворот, когда играешь с "Баварией".