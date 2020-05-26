Рахимов считает, что в бундеслиге стало меньше единоборств и ударов

Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов поделился мнением о возобновленном сезоне Бундеслиги. После паузы из-за коронавируса в чемпионате Германии прошли два тура.

— По одному и даже двум турам делать какие-то выводы преждевременно, — цитирует Рахимова «Спорт уик-энд». — Отмечу хорошее движение, неплохое взаимопонимание между игроками. Безусловно, на первый план выходит физическая готовность игроков, и это возьмут на заметку тренеры клубов РПЛ. Наша лига во многом будет опираться на опыт немецкой. Сейчас внимательно слежу за статистикой. В среднем за матч футболисты пробегают в общей сложности 116 километров. Это соответствует среднему показателю по чемпионату, хотя после зимней паузы, но до пандемии коронавируса выходило 117,2.

— Какие-то особенности в первых матчах Бундеслиги бросились в глаза?

— В немецком чемпионате всегда было много единоборств. Сейчас их стало меньше. После паузы еще не все футболисты восстановили навыки, связанные с этим компонентом. Уверен, что с каждым матчем ситуация будет улучшаться. Меньше стало и ударов по воротам, снизилась их точность. Это тоже объясняется двухмесячной паузой. Думаю, что через пять месяцев простоя все было бы еще хуже. Отмечу, что много голов сейчас забивается со «стандартов». Не только с пенальти, но и после угловых и штрафных. Зато гораздо реже игроки используют дриблинг, идут на обводку один в один.