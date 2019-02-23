Рафинья: "Возможно, Анчелотти, Хайнкес и Гвардьола совсем не разбираются в футболе, так как я всегда играл при них. Тренер несправедливо ко мне относится"

Защитник "Баварии" Рафинья недоволен своим положением в клубе. 33-летний бразилец считает, что тренер мюнхенцев Нико Ковач несправедливо к нему относится.

– В последнее время тренер несправедливо ко мне относится, и я не знаю, почему, – приводит Bild слова Рафиньи. – Я выкладываюсь на тренировках, но в таком положении сложно искать мотивацию. Я усердно тренируюсь, но не играю вообще, тренер на меня не рассчитывает. Не знаю, о чем он думает.

Я играл при Хайнкесе, Анчелотти, Гвардьоле. Я вообще не понимаю, в чем причина. Тренер знает, что я по окончании сезона уйду, может быть, причина в этом. Я расстроен, потому что не играю уже в четвертом матче подряд. Я хороший игрок, но у меня нет возможности это показать. Если я не получу ни минуты, то вряд ли сыграю с "Ливерпулем". Надеюсь получить игровое время в ближайшие две недели, я просто хочу играть.

Возможно, Анчелотти, Хайнкес и Гвардьола совсем не разбираются в футболе, так как я всегда играл при них. Я играл при Нико Коваче в первой половине сезона, но сейчас нет. Я не знаю, в чем дело, я очень разочарован.

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