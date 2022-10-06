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6 октября, 09:05

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес заявил о желании поработать в Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Наполи» и «Реала» Рафаэль Бенитес признался, что хотел бы поработать в немецкой бундеслиге.

«Никогда не работал ранее в Германии. Но мне нравятся немцы, мне нравится их менталитет, профессионализм. Мне нравятся немецкие клубы, бундеслига, мне нравится, как там поставлено все с финансовой точки зрения», — цитирует Бенитеса Kicker.

Последним клубом 62-летнего тренера был английский «Эвертон», из которого он был уволен 16 января 2022 года.

Рафаэль Бенитес
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3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
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 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
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 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
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 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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22.10 16:30
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 - : -
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Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
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Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
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Бохум – Унион Б
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 8
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

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Флориан Кайнц

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Кельн

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Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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