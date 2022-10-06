Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес заявил о желании поработать в Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Наполи» и «Реала» Рафаэль Бенитес признался, что хотел бы поработать в немецкой бундеслиге.

«Никогда не работал ранее в Германии. Но мне нравятся немцы, мне нравится их менталитет, профессионализм. Мне нравятся немецкие клубы, бундеслига, мне нравится, как там поставлено все с финансовой точки зрения», — цитирует Бенитеса Kicker.

Последним клубом 62-летнего тренера был английский «Эвертон», из которого он был уволен 16 января 2022 года.