Пять игроков «Вольфсбурга» оказались на карантине. Среди них Филипп
22:32
Защитник «Вольфсбурга» Жером Руссийон и полузащитник Максимилиан Арнольд сдали положительные тесты на коронавирус. Игроки находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба клуба.
Также в качестве меры предосторожности на карантин отправились защитник Тим Зирслебен, полузащитник Ксавер Шлагер и форвард Максимилиан Филипп. Они контактировали с заболевшими игроками.
Напомним, что Филипп находится в «Вольфсбурге» в аренде, а права на него принадлежат «Динамо».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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