Пять игроков «Вольфсбурга» оказались на карантине. Среди них Филипп

Защитник «Вольфсбурга» Жером Руссийон и полузащитник Максимилиан Арнольд сдали положительные тесты на коронавирус. Игроки находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба клуба.

Также в качестве меры предосторожности на карантин отправились защитник Тим Зирслебен, полузащитник Ксавер Шлагер и форвард Максимилиан Филипп. Они контактировали с заболевшими игроками.

Напомним, что Филипп находится в «Вольфсбурге» в аренде, а права на него принадлежат «Динамо».