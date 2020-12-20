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Пять игроков «Вольфсбурга» оказались на карантине. Среди них Филипп

22:32
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Защитник «Вольфсбурга» Жером Руссийон и полузащитник Максимилиан Арнольд сдали положительные тесты на коронавирус. Игроки находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба клуба.

Также в качестве меры предосторожности на карантин отправились защитник Тим Зирслебен, полузащитник Ксавер Шлагер и форвард Максимилиан Филипп. Они контактировали с заболевшими игроками.

Напомним, что Филипп находится в «Вольфсбурге» в аренде, а права на него принадлежат «Динамо».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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