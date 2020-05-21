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«Продлением контракта он послал сильный сигнал». Кан доволен решением Нойера

05:52
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Член правления «Баварии» Оливер Кан рад, что голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

— Я очень хорошо представляю ситуацию, в которой оказался Мануэль, — цитирует пресс-служба клуба Кана. — Мы поняли, в каком направлении думает Мануэль Нойер в нынешней фазе его карьеры и что для него важно. Продлением контракта он послал сильный сигнал.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/05/el-fc-bayern-y-manuel-neuer-renuevan-hasta-2023

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