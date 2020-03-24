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Президиум немецкой футбольной лиги рекомендовал не возобновлять игры первой и второй Бундеслиги до 30 апреля

19:22

Президиум немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал дальнейшую приостановку игр первой и второй Бундеслиги как минимум до 30 апреля. Отмечается, что руководство лиги не хочет полной отмены сезона, потому что ответственность за отрасль с 56 000 прямых и косвенных сотрудников слишком велика.

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