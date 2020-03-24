Президиум немецкой футбольной лиги рекомендовал не возобновлять игры первой и второй Бундеслиги до 30 апреля
19:22
Президиум немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал дальнейшую приостановку игр первой и второй Бундеслиги как минимум до 30 апреля. Отмечается, что руководство лиги не хочет полной отмены сезона, потому что ответственность за отрасль с 56 000 прямых и косвенных сотрудников слишком велика.
#DFL-Pr?sidium empfiehlt Aussetzung von #Bundesliga und 2. Bundesliga bis mindestens 30. April — Medienrechte-Ausschreibung wird verschoben ?? https://t.co/7ct8pNZfW1#CoronaPandemie pic.twitter.com/ylnGeC2gh6— DFL Deutsche Fu?ball Liga (@DFL_Official) March 24, 2020