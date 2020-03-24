Президиум немецкой футбольной лиги рекомендовал не возобновлять игры чемпионата до 30 апреля
Президиум немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал дальнейшую приостановку игр первой и второй Бундеслиги как минимум до 30 апреля.
Отмечается, что руководство лиги не хочет полной отмены сезона, потому что ответственность за отрасль с более чем 56 тысяч прямых и косвенных сотрудников слишком велика. Ранее чемпионат был приостановлен до 22 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
DFL разрабатывает варианты, при которых команды успеют сыграть необходимое количество матчей, чтобы закончить сезон к 30 июня.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
#DFL-Pr?sidium empfiehlt Aussetzung von #Bundesliga und 2. Bundesliga bis mindestens 30. April — Medienrechte-Ausschreibung wird verschoben ?? https://t.co/7ct8pNZfW1#CoronaPandemie pic.twitter.com/ylnGeC2gh6— DFL Deutsche Fu?ball Liga (@DFL_Official) March 24, 2020
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