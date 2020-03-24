Президиум немецкой футбольной лиги рекомендовал не возобновлять игры чемпионата до 30 апреля

Президиум немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал дальнейшую приостановку игр первой и второй Бундеслиги как минимум до 30 апреля.

Отмечается, что руководство лиги не хочет полной отмены сезона, потому что ответственность за отрасль с более чем 56 тысяч прямых и косвенных сотрудников слишком велика. Ранее чемпионат был приостановлен до 22 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

DFL разрабатывает варианты, при которых команды успеют сыграть необходимое количество матчей, чтобы закончить сезон к 30 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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