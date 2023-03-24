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Сегодня, 20:15

Кан о причинах ухода Нагельсманна: «После ЧМ-2022 качество игры «Баварии» все реже выходило на первый план»

Руслан Минаев
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Президент совета директоров «Баварии» Оливер Кан прокомментировал уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

«Когда мы подписывали контракт с Юлианом, то были уверены, что будем работать на долгосрочной перспективе. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество игры в команде, несмотря на чемпионство в бундеслиге, все реже и реже выходит на первый план. После ЧМ-2022 мы играем менее успешно и менее привлекательно. Вот, почему мы решили действовать сейчас. От себя лично и от клуба хочу поблагодарить Юлиана и его штаб и пожелать удачи в будущем», — цитирует Кана пресс-служба мюнхенцев.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Оливер Кан
ФК Бавария
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 16:30
Шальке – Байер
 - : -
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
2.04 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
2.04 18:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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