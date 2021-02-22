Президент «ПСЖ» провел переговоры с Алабой

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «ПСЖ». Футболист уже общался с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи, пишет в Twitter журналист Маркс Билефельд.

16 февраля Алаба объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Баварию». Позже журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник продолжит карьеру в «Реале».

28-летний австриец пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет футболист стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.