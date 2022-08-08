В «Боруссии» отреагировали на обвинения в адрес Шульца в домашнем насилии

Президент «Боруссии» Райнхард Раубалль отреагировал на обвинения в адрес защитника дортмундского клуба Нико Шульца в домашнем насилии.

Ранее бывшая девушка 29-летнего немца заявила, что в конце августа 2020 года менее чем за две недели до рождения их дочери он ударил ее ногой в живот.

«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться», — приводит слова Раубалля Welt.

Также президент «Боруссии» ответил на вопрос о том, нужно ли отстранять защитника.

«Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в прессе, следует понять, правда это или ложь», — сказал он.

В прошедшем сезоне Шульц принял участие в 24 матчах за дортмундцев во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.