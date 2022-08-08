Президент «Боруссии» — об обвинении Шульца в домашнем насилии: «Надо дать ему возможность объясниться»
Президент «Боруссии» Райнхард Раубалль отреагировал на обвинения в адрес защитника дортмундского клуба Нико Шульца в домашнем насилии.
Ранее бывшая девушка 29-летнего немца заявила, что в конце августа 2020 года менее чем за две недели до рождения их дочери он ударил ее ногой в живот.
«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться», — приводит слова Раубалля Welt.
Также президент «Боруссии» ответил на вопрос о том, нужно ли отстранять защитника.
«Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в прессе, следует понять, правда это или ложь», — сказал он.
В прошедшем сезоне Шульц принял участие в 24 матчах за дортмундцев во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|0 : 4
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|1 : 2
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|1 : 0
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|1 : 1
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|3 : 1
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Науиру Аамада
Штутгарт
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Саркис Адамян
Кельн
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0