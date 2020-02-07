Президент «Баварии»: «Роналду слишком стар для нас»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер опроверг слухи об интересе мюнхенцев к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он добавил, что португалец слишком стар для немецкого клуба.

— Конечно, в прессе упоминают много имен, это понятно. Но Криштиану Роналду слишком старый для нас, — приводит слова Хайнера TZ.

Роналду на этой неделе исполнилось 35 лет. В текущем сезоне он забил 22 гола в 27 матчах за «Ювентус». «Старая синьора» подписала Роналду летом 2018 года, заплатив «Реалу» 117 миллионов евро.