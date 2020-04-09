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Президент «Баварии»: «Мюллер — такой же символ для «Баварии», как Октоберфест — для Мюнхена»

08:44
Томас Мюллер. Фото AFP
Томас Мюллер. Фото AFP
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Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал продление контракта с нападающим команды Томасом Мюллером.

— Продление контракта с Мюллером — отличная новость, очень рад этому, — приводит официальный сайт «Баварии» слова Хайнера. — Мюллер — герой, символ «Баварии», он провел тут всю карьеру. В последние месяцы, под руководством Ханса-Дитера Флика он вновь расцвел. Мюллер — выдающийся игрок. Томас — такой же символ для «Баварии», как Октоберфест — для Мюнхена.

«Бавария» продлила соглашение с 30-летним Мюллером до конца июня 2023 года.

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