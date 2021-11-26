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Президент «Баварии»: «Мы с нетерпением ждем понедельника. Левандовски заслужил «Золотой мяч»

09:49
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.

«Бавария» — это всегда про титулы, — приводит слова Хайнера Bayern & Germany. — Мы с нетерпением ждем понедельника. Левандовски заслужил «Золотой мяч», и мы будем очень рады за него».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1463952041546559489

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Карен Саркисян все материалы автора

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