Президент «Баварии»: «Мы с нетерпением ждем понедельника. Левандовски заслужил «Золотой мяч»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.

«Бавария» — это всегда про титулы, — приводит слова Хайнера Bayern & Germany. — Мы с нетерпением ждем понедельника. Левандовски заслужил «Золотой мяч», и мы будем очень рады за него».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.