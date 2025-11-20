Президент «Баварии» Хенесс: «Кейн вдохновляет других на поле»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал игру нападающего Харри Кейна в мюнхенском клубе.

«То, что Кейн продемонстрировал здесь за последние год—два, просто высший класс. И больше всего мне в нем нравится то, что поначалу он был бомбардиром, который играл в штрафной, ждал мяча. Но сейчас Харри стал плеймейкером, он умеет начинать атаки. Прежде всего, это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле, задает тон. Это именно то, что мы искали», — приводит слова Хенесса Bild.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. За это время на его счету 113 матчей, в которых он отметился 108 голами и 29 результативными передачами. Контракт 32-летнего англичанина с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.