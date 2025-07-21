Президент «Баварии» Хайнер намерен остаться на своем посту

Президент «Баварии» Герберт Хайнер планирует остаться на своем посту в результате переизбрания, сообщает Abendzeitung.

Выборы намечены на ноябрь 2025 года.

71-летний Хайнер возглавил «Баварию» в 2019 году, в 2022 году его переизбрали в первый раз. С 2001 по 2016 год бизнесмен был генеральным директором Adidas, которая в 2002 году купила 10 процентов акций «Баварии».

При Хайнере «Бавария» пять раз выиграла бундеслигу, один раз — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Ашурова Карина