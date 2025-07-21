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21 июля 2025, 14:00

Президент «Баварии» Хайнер намерен остаться на своем посту

Президент «Баварии» Герберт Хайнер планирует остаться на своем посту в результате переизбрания, сообщает Abendzeitung.

Выборы намечены на ноябрь 2025 года.

71-летний Хайнер возглавил «Баварию» в 2019 году, в 2022 году его переизбрали в первый раз. С 2001 по 2016 год бизнесмен был генеральным директором Adidas, которая в 2002 году купила 10 процентов акций «Баварии».

При Хайнере «Бавария» пять раз выиграла бундеслигу, один раз — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Ашурова Карина

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Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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