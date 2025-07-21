Президент «Баварии» Хайнер намерен остаться на своем посту
Президент «Баварии» Герберт Хайнер планирует остаться на своем посту в результате переизбрания, сообщает Abendzeitung.
Выборы намечены на ноябрь 2025 года.
71-летний Хайнер возглавил «Баварию» в 2019 году, в 2022 году его переизбрали в первый раз. С 2001 по 2016 год бизнесмен был генеральным директором Adidas, которая в 2002 году купила 10 процентов акций «Баварии».
При Хайнере «Бавария» пять раз выиграла бундеслигу, один раз — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
Ашурова Карина
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
Новости