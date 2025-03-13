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13 марта 2025, 19:47

Президент «Баварии» Хайнер: «Клубу нужны такие игроки, как Киммих»

Руслан Минаев

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал продление контракта с полузащитником Йозуа Киммихом до лета 2029 года.

«Хвала нашему спортивному руководству и совету директоров. «Баварии» нужны игроки, которые не только носят футболку, но и берут на себя ответственность — на поле и за его пределами. Йозуа Киммих — именно такой игрок», — цитирует Хайнера пресс-служба клуба.

30-летний Киммих провел за мюнхенцев 429 матчей, забил 43 гола и сделал 115 результативных передач. Вместе с «Баварией» он восемь раз становился чемпионом Германии и трижды побеждал в Кубке страны. На его счету также победа в Лиге чемпионов и шесть Суперкубков Германии.

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Йозуа Киммих
ФК Бавария
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Киммих — о продлении контракта: «В «Баварии» у меня самые лучшие условия для достижения спортивных целей»

Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит около двух недель из-за повреждения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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34 тур
28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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