Президент «Баварии» Хайнер: «Клубу нужны такие игроки, как Киммих»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал продление контракта с полузащитником Йозуа Киммихом до лета 2029 года.

«Хвала нашему спортивному руководству и совету директоров. «Баварии» нужны игроки, которые не только носят футболку, но и берут на себя ответственность — на поле и за его пределами. Йозуа Киммих — именно такой игрок», — цитирует Хайнера пресс-служба клуба.