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Сегодня, 23:02

Президент «Баварии» о словах Нойера: «Разочаровывающе, но о расторжении контракта нет и речи»

Президент «Баварии» критически отреагировал на слова Нойера
Руслан Минаев
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер критически отреагировал на слова голкипера команды Мануэля Нойера об увольнении Тони Тапаловича с поста тренера вратарей.

«Для нас непостижимо и разочаровывающе, что Мануэль обратился не к нам, а непосредственно к публике. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который был с нами так долго, которому мы доверяем, сначала обсудит это с нами. Абсолютно согласен с высказываниями Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль восстановился и смог снова играть, а что будет дальше, мы посмотрим.

Расторжение контракта даже не обсуждается. Мануэль — наш игрок, и у него есть соглашение. Это не свойственно «Баварии» — здесь мы решаем подобные вопросы между собой, и это делает наш клуб сильным», — цитирует Хайнера Bild.

36-летний Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 40 очков в 19 матчах.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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