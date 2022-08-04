Президент «Айнтрахта» Фишер перед игрой с «Баварией»: «Кто такой Мане?»

Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

«Кто, черт возьми, такой Мане? Кстати, мы всегда неплохо справлялись, даже когда Роберт Левандовски был в «Баварии», — цитирует RTL Фишера.

Нападающий Садио Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» в это трансферное окно. Он подписал трехлетний контракт.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятницу, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.