21:04 6 июня | ФУТБОЛ — Германия

Пресс-служба "Шальке" - про Коноплянку: "Наш украинец немного заржавел"

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Пресс-служба "Шальке" с юмором оценила непопадание полузащитника команды Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Мальтой. Как отмечается в Твиттере клуба, хавбек немного заржавел. Сообщение потом было удалено. Напомним, ранее стало известно, что "Шальке" оштрафует Коноплянку за критику главного тренера Маркуса Вайнцирля.

- Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав Украины на товарищеский матч с Мальтой. Наверное, наш украинец немного заржавел, – говорилось в сообщении.
 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Морозов95

на передовую его в окопы

21:39 7 июня

эдпитер

ему бы для начала порядок в голове навести

22:16 6 июня