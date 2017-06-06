Пресс-служба "Шальке" - про Коноплянку: "Наш украинец немного заржавел"

Пресс-служба "Шальке" с юмором оценила непопадание полузащитника команды Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Мальтой. Как отмечается в Твиттере клуба, хавбек немного заржавел. Сообщение потом было удалено. Напомним, ранее стало известно, что "Шальке" оштрафует Коноплянку за критику главного тренера Маркуса Вайнцирля.
- Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав Украины на товарищеский матч с Мальтой. Наверное, наш украинец немного заржавел, – говорилось в сообщении.
Морозов95
на передовую его в окопы
21:39 7 июня
эдпитер
ему бы для начала порядок в голове навести
22:16 6 июня