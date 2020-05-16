Премьер-министр Баварии призывает удалять игроков за нарушение санитарных правил

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер попросил наказывать игроков красными карточками в случае нарушения санитарных правил, установленных для ограничения риска заражения коронавирусом. Сезон в чемпионате Германии возобновится в эти выходные.

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По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 510 963 человека. Умерших — 302 504, выздоровевших — 1 697 595.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 15 мая выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.