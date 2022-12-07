Представители Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока

Представители полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 19-летнего игрока, пишет журналист Кристиан Фальк.

Переговоры с «Ливерпулем» находятся на более продвинутой стадии. Семья Беллингема также предпочитает, чтобы хавбек продолжил карьеру в Англии.

Беллингем играет за «Боруссию» с 2020 года. Срок его действующего контракта истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел за «шмелей» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.