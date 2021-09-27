Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» прокомментировал слухи о возможном уходе Витселя

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи о том, что полузащитник Аксель Витсель может уйти в «Ювентус».

«Новый контракт для Витселя? Если он проведет хороший сезон и сам будет заинтересован, то не вижу никаких проблем», — приводит слова функционера Kicker.

В текущем сезоне Витсель провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 9 миллионов евро.