Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» прокомментировал слухи о возможном уходе Витселя
21:35
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи о том, что полузащитник Аксель Витсель может уйти в «Ювентус».
«Новый контракт для Витселя? Если он проведет хороший сезон и сам будет заинтересован, то не вижу никаких проблем», — приводит слова функционера Kicker.
В текущем сезоне Витсель провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 9 миллионов евро.
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