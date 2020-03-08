Потрясающий перфоманс болельщиков «Баварии» на 120-летие клуба. Видео
22:10
Болельщики «Баварии» на матче 25-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:0) подготовили масштабный перфоманс в честь 120-летия клуба.
«Альянц Арена» окрасилась в красно-белые цвета.
На центральной трибуне была огромная надпись «120 лет». За воротами выложен логотип клуба. Болельщики запустили огромное количество конфетти по песню Тины Тернер The Best.
120 years of #FCBayern ??#FCBayern120 #MiaSanMia pic.twitter.com/1EPEwZvatq— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 8, 2020
My new #Header#FCBayern #MiaSanMia #FCBFCA #FCBayern120 ?????? pic.twitter.com/xXGhkOn2NK— Razane Gh (@RazaneBayern71) March 8, 2020