Потрясающий перфоманс болельщиков «Баварии» на 120-летие клуба. Видео

Болельщики «Баварии» на матче 25-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:0) подготовили масштабный перфоманс в честь 120-летия клуба.

«Альянц Арена» окрасилась в красно-белые цвета.

На центральной трибуне была огромная надпись «120 лет». За воротами выложен логотип клуба. Болельщики запустили огромное количество конфетти по песню Тины Тернер The Best.