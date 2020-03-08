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Потрясающий перфоманс болельщиков «Баварии» на 120-летие клуба. Видео

22:10

Болельщики «Баварии» на матче 25-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:0) подготовили масштабный перфоманс в честь 120-летия клуба.

«Альянц Арена» окрасилась в красно-белые цвета.

На центральной трибуне была огромная надпись «120 лет». За воротами выложен логотип клуба. Болельщики запустили огромное количество конфетти по песню Тины Тернер The Best.

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