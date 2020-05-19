После паузы в Германии забили меньше, чем обычно

В девяти матчах 26-го тура Бундеслиги команды общими усилиями забили 27 голов. Средняя результативность первого после вынужденной паузы тура составила 3,00 гола за игру при среднесезонном показателе в 3,24 гола за игру. (Кирилл Бурдаков)

Ставки на все топовые матчи бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.