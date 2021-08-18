Полузащитник «Вердера» перешел во «Фрайбург»

Полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн перешел во «Фрайбург», сообщает сайт клуба из Бремена.

24-летний немец заключил контракт с новым клубом до 2025 года.

Эггештайн является выпускником академии «Вердера». В прошлом сезоне он провел в бундеслиге 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

«Вердер» по итогам сезона опустился во вторую бундеслигу.