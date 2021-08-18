Полузащитник «Вердера» перешел во «Фрайбург»
21:52
Полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн перешел во «Фрайбург», сообщает сайт клуба из Бремена.
24-летний немец заключил контракт с новым клубом до 2025 года.
Эггештайн является выпускником академии «Вердера». В прошлом сезоне он провел в бундеслиге 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
«Вердер» по итогам сезона опустился во вторую бундеслигу.
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