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Полузащитник «Вердера» перешел во «Фрайбург»

21:52
Максимилиан Эггештайн. Фото ФК «Вердер».
Максимилиан Эггештайн. Фото ФК «Вердер».
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Полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн перешел во «Фрайбург», сообщает сайт клуба из Бремена.

24-летний немец заключил контракт с новым клубом до 2025 года.

Эггештайн является выпускником академии «Вердера». В прошлом сезоне он провел в бундеслиге 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

«Вердер» по итогам сезона опустился во вторую бундеслигу.

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Иван Шитик все материалы автора

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