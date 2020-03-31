Полузащитник «Шальке» оштрафован за нарушение карантина

Полузащитник «Шальке» Амин Харит нарушил правила карантина, посетив кальянную, информирует Sky Germany. 22-летний футболист был оштрафован, суммы штрафа не уточняется. Инцидент произошел 21 марта.

— Да, это правда. Но сейчас есть более важные вопросы, чем штраф молодого парня, — отметил спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Йохен Шнайдер.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.