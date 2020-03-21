Полузащитник «Шальке» нарушил условия карантина

Полузащитник «Шальке» Амин Харит нарушил условия карантина. Он был замечен в одном из баров Гельзенкирхена, сообщает Bild.

— Это была ошибка. Теперь он это осознает, — заявил спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

Харит отделался устным предупреждением. Штраф он не получит.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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