Полузащитник сборной Японии задержан по подозрению в групповом изнасиловании
Полузащитник сборной Японии и «Майнца» Кайсю Сано был задержан полицией Токио по подозрению в групповом изнасиловании, сообщает Kyodo.
23-летний японец, который недавно подписал четырехлетний контракт с «Майнцем», и двое его знакомых были задержаны 14 июля после заявления 30-летней женщины, которая обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.
Немецкий клуб выступил с официальным заявлением, отметив, что в «Майнце» удивлены новостями о задержании новичка. Футболист должен был присоединиться к своей новой команде в воскресенье, 21 июля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Новости