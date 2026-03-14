Полузащитник сборной США Сэндс может пропустить ЧМ-2026

Полузащитник «Санкт-Паули» Джеймс Сэндс выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает The Athletic.

По информации источника, 25-летний американец, арендованный у «Нью-Йорк Сити», пропустит остаток сезона, так как ему предстоит операция на лодыжке, которую сделают в Мюнхене. Он получил травму в матче против «Айнтрахта» в прошлые выходные.

Сэндс рискует пропустить чемпионат мира-2026, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде.

В этом сезоне Сэндс сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.