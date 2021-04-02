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Полузащитник «Лейпцига» Нкунку может продолжить карьеру в Англии

09:59
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Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 23-летний француз попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что трансфер может состояться ближайшим летом.

В сезоне-2020/21 Нкунку провел 31 матч за «Лейпциг», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/rb-leipzig-news-stars-wie-sabitzer-und-nkunku-auf-dem-absprung/12260703/34417

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