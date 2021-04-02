Полузащитник «Лейпцига» Нкунку может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 23-летний француз попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что трансфер может состояться ближайшим летом.

В сезоне-2020/21 Нкунку провел 31 матч за «Лейпциг», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.