Полузащитник «Лейпцига» Нкунку может продолжить карьеру в Англии
09:59
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Germany.
По информации источника, 23-летний француз попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что трансфер может состояться ближайшим летом.
В сезоне-2020/21 Нкунку провел 31 матч за «Лейпциг», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/rb-leipzig-news-stars-wie-sabitzer-und-nkunku-auf-dem-absprung/12260703/34417
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