Полузащитник «Лейпцига» Лаймер дал согласие на переход в «Баварию». Он подпишет контракт на правах свободного агента

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер дал согласие на переход в «Баварию». Игрок уйдет в мюнхенский клуб летом 2023 года на правах свободного агента, пишет журналист Фабрицио Романо.

Он подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.

25-летний австриец ранее отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу.

В нынешнем сезоне бундеслиги Лаймер провел 4 матча и не отметился результативными действиями.