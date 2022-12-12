Полузащитник «Лейпцига» Лаймер дал согласие на переход в «Баварию». Он подпишет контракт на правах свободного агента
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер дал согласие на переход в «Баварию». Игрок уйдет в мюнхенский клуб летом 2023 года на правах свободного агента, пишет журналист Фабрицио Романо.
Он подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.
25-летний австриец ранее отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу.
В нынешнем сезоне бундеслиги Лаймер провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
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