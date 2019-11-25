Полузащитник «Лейпцига» Кампль перенес операцию на колене
20:02
Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно. О сроке восстановления не сообщается.
Kevin Kampl's ankle operation was a success ?— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 25, 2019
Come back soon! ?
?? #DieRotenBullen pic.twitter.com/sh3p6l357V
29-летний словенец в текущем сезоне провел шесть матчей за команду и забил один мяч.
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