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Полузащитник «Лейпцига» Кампль перенес операцию на колене

20:02
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Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно. О сроке восстановления не сообщается.

29-летний словенец в текущем сезоне провел шесть матчей за команду и забил один мяч.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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