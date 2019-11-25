Полузащитник «Лейпцига» Кампль перенес операцию на колене

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно. О сроке восстановления не сообщается.

Kevin Kampl's ankle operation was a success ?



Come back soon! ?



?? #DieRotenBullen pic.twitter.com/sh3p6l357V — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 25, 2019

29-летний словенец в текущем сезоне провел шесть матчей за команду и забил один мяч.

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