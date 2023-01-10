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Дани Ольмо: «Я хочу когда-нибудь вернуться в Испанию, это было бы здорово»

Алина Савинова
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня контракт до 2024 года. Сейчас я не думаю об этом, только о следующих играх. У нас впереди три соревнования. В футболе все происходит так быстро, что в любой момент могут произойти изменения.

Я хочу когда-нибудь вернуться в Испанию, это было бы здорово. Это моя страна, моя лига. Там живут моя семья и друзья. Но я привязан не только к Испании. Самое главное для меня — играть в клубе, где я чувствую себя любимым и важным. Как здесь, в Лейпциге.
Я играл за «Барселону» в течение шести лет, когда был молод. Она всегда будет для меня домом. Там играют многие мои друзья из национальной команды", — приводит Football Espana слова Ольмо.

Ранее сообщалось, что полузащитник в ближайшее время продлит контракт с «Лейпцигом» до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/01/10/id-love-to-return-to-spain-barcelona-will-always-be-my-home-admits-bundesliga-star
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 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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