Полузащитник Крамер продлил контракт с «Боруссией» из Менхегладбаха

Полузащитник Кристоф Крамер продлил контракт с «Боруссией» из Менхегладбаха. Новое соглашение 28-летнего немца рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Боруссия» приобрела Крамера у «Байера» в 2015 году за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 171 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Das exklusive Trikot der Vertragsverl?ngerung von Christoph Kramer k?nnt ihr ab jetzt ersteigern! ? https://t.co/wTlnbp2ou5 #Kramer2023 pic.twitter.com/uKh2zwlbA3 — Borussia (@borussia) December 3, 2019

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