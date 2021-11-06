Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна может пропустить остаток года из-за травмы
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что полузащитник Джованни Рейна может пропустить остаток года из-за травмы.
«Выяснилось, что повреждение у Джованни еще серьезнее, чем мы ожидали. Сложно предположить, когда Рейна вернется к тренировкам в общей группе. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к концу года», — приводит Goal слова Розе.
В сезоне-2021/22 Рейна провел 5 матчей за «Боруссию», на счету 18-летнего американца 2 гола и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/reyna-injury-more-serious-than-expected-but-borussia/1odkqq9cxh4kq1941eg7m4153s
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю