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Сегодня, 15:31

Беллингем определится со своим будущем после ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, когда полузащитник Джуд Беллингем решится со своим будущим в клубе.

«После Катара мы поговорим с Джудом и узнаем чего он именно хочет. Он просто должен нам ответить: хочет ли он остаться или уйти. Если реально большие клубы будут делать предложения, то мы не сможем противостоять им финансово», — цитируют функционера Bild TV.

Ранее интерес к 19-летнему хавбеку проявляли такие клубы как «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующее соглашение немецкого клуба с англичанином рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 игры за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Лацио 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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11.11 22:30
Боруссия М – Боруссия Д
 4 : 2
12.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 0 : 1
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Байер – Штутгарт
 2 : 0
12.11 17:30
Герта – Кельн
 2 : 0
12.11 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 1 : 2
12.11 17:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 2
12.11 20:30
Шальке – Бавария
 0 : 2
13.11 17:30
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13.11 19:30
Фрайбург – Унион Б
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
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Вердер

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Боруссия М

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П
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Доминик Собослои

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