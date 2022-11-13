Беллингем определится со своим будущем после ЧМ-2022

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, когда полузащитник Джуд Беллингем решится со своим будущим в клубе.

«После Катара мы поговорим с Джудом и узнаем чего он именно хочет. Он просто должен нам ответить: хочет ли он остаться или уйти. Если реально большие клубы будут делать предложения, то мы не сможем противостоять им финансово», — цитируют функционера Bild TV.

Ранее интерес к 19-летнему хавбеку проявляли такие клубы как «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующее соглашение немецкого клуба с англичанином рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 игры за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.