Полузащитник Доан перешел в «Айнтрахт»

«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Рицу Доаном. Соглашение с 27-летним японцем рассчитано до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом Доана был «Фрайбург». В сезоне-2024/25 японец в 36 матчах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с «Фрайбургом» действовал до 30 июня 2027 года.

Также полузащитник играл за «Гамба Осака», «Гронинген», ПСВ и «Арминию».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.