Полузащитник Доан перешел в «Айнтрахт»
«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Рицу Доаном. Соглашение с 27-летним японцем рассчитано до 30 июня 2025 года.
Предыдущим клубом Доана был «Фрайбург». В сезоне-2024/25 японец в 36 матчах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с «Фрайбургом» действовал до 30 июня 2027 года.
Также полузащитник играл за «Гамба Осака», «Гронинген», ПСВ и «Арминию».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|9
|1
|0
|35-6
|28
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
3
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|16-7
|21
|
4
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|17-12
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|1
|3
|21-16
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|10
|3
|4
|3
|13-14
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
13
|Гамбург
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|
14
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12-18
|8
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
16
|Аугсбург
|10
|2
|1
|7
|14-24
|7
|
17
|Майнц
|10
|1
|2
|7
|10-18
|5
|
18
|Хайденхайм
|10
|1
|2
|7
|8-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|- : -
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|13
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|6
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|6
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|5
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|8
|1
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|8
|1
|2
