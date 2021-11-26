Полузащитник «Боруссии» Закария интересен «Барселоне», «МЮ», «Роме» и «Ювентусу»
08:12
Полузащитник «Боруссии» Денис Закария хочет покинуть менхенгладбахский клуб, сообщает Николо Скира в Twitter.
По информации источника, 25-летний швейцарец отклонил предложение «Боруссии» о продлении контракта, который заканчивается в конце сезона-2021/22.
Отмечается, что полузащитником интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Закария забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю