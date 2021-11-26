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Полузащитник «Боруссии» Закария интересен «Барселоне», «МЮ», «Роме» и «Ювентусу»

08:12
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Полузащитник «Боруссии» Денис Закария хочет покинуть менхенгладбахский клуб, сообщает Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 25-летний швейцарец отклонил предложение «Боруссии» о продлении контракта, который заканчивается в конце сезона-2021/22.

Отмечается, что полузащитником интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Закария забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1464086027979612162

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Карен Саркисян все материалы автора

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