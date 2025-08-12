Полузащитник «Боруссии» Кастроп решил играть за сборную Южной Кореи

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йенс Кастроп сменил спортивное гражданство с Германии на Южную Корею, следует из данных сайта ФИФА.

Уроженец Дюссельдорфа появился в семье немца и кореянки.

22-летний футболист ранее провел 4 матча за молодежную сборную Германии. Контракт с «Боруссией» он подписал 1 июля 2025 года, ранее полузащитник играл за «Нюрнберг» и «Кельн».

В сезоне-2024/25 Кастроп в 26 матчах за «Нюрнберг» забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Сборная Южной Кореи пробилась на чемпионат мира-2026, заняв первое место в группе B в третьем раунде отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола.