Киммих о разгромной победе над «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца»
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил важность победы над «Лейпцигом» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Игра прошла 20 декабря в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. 29-летний Киммих отметился голом в этом матче.
«Это было, безусловно, хорошее выступление. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу. Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже понимали, что против «Майнца» была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Киммиха.
«Бавария» набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лейпциг» располагается на четвертой строчке с 27 баллами.
Следующий матч команда Венсана Компани проведет против «Боруссии», а «красные быки» сыграют с «Вердером».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32-20
|29
|
3
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|3
|3
|34-20
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20-19
|24
|
6
|Штутгарт
|14
|6
|5
|3
|29-24
|23
|
7
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25-19
|22
|
8
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25-21
|22
|
9
|Вердер
|14
|6
|4
|4
|22-24
|22
|
10
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
11
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
12
|Унион Б
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16-27
|16
|
14
|Хоффенхайм
|14
|3
|5
|6
|19-26
|14
|
15
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|11-19
|11
|
16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18-31
|10
|
17
|Хольштайн
|14
|1
|2
|11
|14-37
|5
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
|20.12
|22:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|5 : 1
|21.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хольштайн – Аугсбург
|- : -
|21.12
|17:30
|
Штутгарт – Ст-Паули
|- : -
|21.12
|17:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|21.12
|20:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|22.12
|17:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|22.12
|19:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3