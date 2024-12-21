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Сегодня, 08:25

Киммих о разгромной победе над «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца»

Алина Савинова
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил важность победы над «Лейпцигом» в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Игра прошла 20 декабря в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. 29-летний Киммих отметился голом в этом матче.

«Это было, безусловно, хорошее выступление. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу. Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже понимали, что против «Майнца» была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Киммиха.

«Бавария» набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лейпциг» располагается на четвертой строчке с 27 баллами.

Следующий матч команда Венсана Компани проведет против «Боруссии», а «красные быки» сыграют с «Вердером».

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Йозуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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Бавария – РБ Лейпциг
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Айнтрахт Ф – Майнц
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Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
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Штутгарт – Ст-Паули
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