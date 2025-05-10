Мюллер попрощался с болельщиками «Баварии»: «Это трудный момент, но он также и прекрасный»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в 33-м туре бундеслиги выступил с прощальной речью перед болельщиками.

В субботу, 10 мая, 35-летний футболист провел последний домашний матч в мюнхенском клубе. В апреле он объявил об уходе из команды по окончании сезона-2024/25.

Перед игрой с «Боруссией» мюнхенцы провели церемонию чествования Мюллера.

«Мы знали, что этот день однажды наступит. Я счастлив, что мы смогли вернуть титул в Мюнхен! Я буду скучать, но мы также можем с оптимизмом смотреть в будущее. Я вижу много молодых игроков, которые отдают свое сердце «Баварии». Больше всего я буду скучать по ощущению, когда забиваешь гол на этом стадионе. Это ни с чем не сравнить. Когда я смотрю на стадион — он всегда полон, неважно против кого мы играем, будь то среда или суббота, дождь или снег. Весь мир завидует нам за этот храм футбола — и именно вы делаете его таким. Это трудный момент для многих, и для меня тоже, но он также и прекрасный», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Мюллера.

Футболист выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок страны, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.