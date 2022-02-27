Мюллер вернется в состав «Баварии» на матч с «Байером» 5 марта

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild 27 февраля.

По информации источника, 32-летний немец, у которого был коронавирус, покинул карантин и провел тренировку отдельно от команды.

Отмечается, что полузащитник будет готов к матчу 25-го тура чемпионата Германии с «Байером» 5 марта.

В нынешнем сезоне Мюллер забил 10 мячей и отдал 22 результативные передачи в 33 матчах за «Баварию».