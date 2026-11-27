Олисе пропустит матч «Баварии» с «Гамбургом»

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе не сыграет в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга». Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани сообщил об этом на пресс-конференции.

«Олисе не сыграет», — приводит Get German Football News слова Компани.

Француз получил ушиб стопы в матче с «Кельном» (1:1) 20 ноября и пропустил игру Лиги чемпионов против «Лилля» (1:2). В этом сезоне Олисе провел 10 матчей в бундеслиге, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Он входит в число самых результативных игроков чемпионата.

Потери «Баварии» не ограничиваются французом. Нападающий Харри Кейн перенес операцию из-за повреждения связок голеностопа и может пропустить около трех месяцев. В матче с «Лиллем» мюнхенцы также не смогли рассчитывать на ряд других игроков атаки.

После ничьей с «Кельном» и первого поражения в Лиге чемпионов команда Компани рассчитывает вернуться к победам. Матч с «Гамбургом» состоится 28 ноября, начало — в 17:30 мск.