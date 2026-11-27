Олисе пропустит матч «Баварии» с «Гамбургом»
Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе не сыграет в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга». Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани сообщил об этом на пресс-конференции.
«Олисе не сыграет», — приводит Get German Football News слова Компани.
Француз получил ушиб стопы в матче с «Кельном» (1:1) 20 ноября и пропустил игру Лиги чемпионов против «Лилля» (1:2). В этом сезоне Олисе провел 10 матчей в бундеслиге, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Он входит в число самых результативных игроков чемпионата.
Потери «Баварии» не ограничиваются французом. Нападающий Харри Кейн перенес операцию из-за повреждения связок голеностопа и может пропустить около трех месяцев. В матче с «Лиллем» мюнхенцы также не смогли рассчитывать на ряд других игроков атаки.
После ничьей с «Кельном» и первого поражения в Лиге чемпионов команда Компани рассчитывает вернуться к победам. Матч с «Гамбургом» состоится 28 ноября, начало — в 17:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|- : -
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|- : -
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|- : -
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|- : -
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|- : -
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0